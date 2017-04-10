В апреле 2017 года исполняется 25 лет со дня создания Мариупольской организации Национального Союза художников Украины. Этому событию посвящена ретроспективная выставка работ мариупольских мастеров «Художник и время». На выставке представлено 95 произведений 37 авторов: живопись, графика,медальерное и декоративно-прикладное искусство. Выставка демонстрирует своеобразие и оригинальность талантов мариупольских мастеров, разножанровость их творчества, убедительность работы в различных художественных стилях от реализма до авангарда, владение разнообразными техниками.

Показы произведений профессиональных художников города Мариуполя стали уже традиционными в музее им. А.И. Куинджи. Они всегда пользуются большой популярностью, так как прикосновение к источнику красоты несет в себе заряд добра, чистоты, помогает задуматься над своим предназначением в этой жизни.

Представленная выставка необычна прежде всего тем, что собрала лучшие работы мариупольских мастеров изобразительного искусства, созданные в разные годы. Часть картин поступила в собрание музея в 70- 80- 90-е гг. XX века. От произведений, созданных этими же авторами сегодня, их отличает иная философия, иные художественные приемы, иные творческие подходы.

Посетители музея смогут увидеть талантливые живописные произведения известных и любимых мариупольцами художников Пономарева В.В., Ковалева О.Б., Кофанова В.И., Антипова М.В, Бондаренко Л.И., Лысенко Т.М., Скорлупина Е.П., Баранника С.А., Харакоза В.В. и др. художников.

Графика представлена интересными работами Маркова С.М., Карпухина Н.А., Ткаченко Л.В., Шакулы А.Н. и иных мастеров.

Посетители смогут увидеть также произведения медальерного, декоративно-прикладного искусства, художественной ковки мастеров Шевякова Ю.И., Узбека В.С., Овчаренко Е.Б.

Выставка ждет посетителей до 21 мая 2017 года.