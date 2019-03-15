Рецидивіст обікрав домоволодіння двох пенсіонерів

По допомогу до поліції звернулися два мешканця Центрального району, які розповіли, що хтось вкрав з їхніх домоволодінь інструменти та велосипед.

За вказаними адресами було спрямовано слідчо-оперативну групу Центрального відділу поліції. Поліцейські оглянули місця події, прослідкували прилеглу територію та опитали місцевих мешканців. Так, протягом кількох годин проведеної розшукової роботи оперативники викрили та затримали підозрюваного у вчиненні злочинів. Ним виявився раніше засуджений місцевий мешканець, 1969 року народження.

Як виявилось, чоловік здійснив злочини, коли господарів будинків не було вдома. Так, його здобутками стало майно вартістю у 5 тисяч гривень. Викрадені речі зловмисник встиг продати.

Наразі поліцейські проводять заходи, щодо вилучення речових доказів та повернення їх законним власникам.

За фактом відкрито кримінальні провадження за ч. 3, ст. 185 «Крадіжка, поєднана з проникненням у житло» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.