Рецидивісти проникли до чужих приміщень та вкравши цінне майно

До поліції звернулися двоє мешканців Кальміуського району. Чоловіки повідомили, що хтось вкрав майно з їхніх підвалів у будинку.

За вказаною адресою було спрямовано співробітників слідчо-оперативної групи Кальміуського відділення поліції. Поліцейські оглянули місце злочину та опитали місцевих мешканців.

Так, протягом доби, в ході проведення розшукових заходів, оперативники затримали підозрюваних у злочині. Ними виявилися місцеві мешканці, жінка 1985 року народження та чоловік 1990 року народження.

Як виявилось, декілька днів тому співмешканці пошкодили замки до входу у чужі підвали та витягнули з них цінне майно, а саме 2 велосипеда, інструменти та бойлер.

Деякі з речей маріупольці збули у пункт прийому металобрухту. Невдовзі вилучені речові докази будуть повернуті законним власникам.

За фактом відкрито кримінальні провадження за ч. 3, ст. 185 «Крадіжка, поєднана з проникненням у житло» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.