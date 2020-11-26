Риболов займався незаконним промислом

Риболова, який займався незаконним промислом, виявили на річці Кальміус у Лівобережному районі. Зловмисник виловлював рибу за допомогою заборонених знарядь лову – зяберних сіток. За фактом відкрито кримінальне провадження.

Під час спільного відпрацювання співробітники роти поліції особливого призначення ГУНП Донецькій області тапрацівники обласної Державної екологічної інспекції виявили факт незаконного вилову водних біоресурсів.

Так, вчора, 29 листопада, о 04.30 на річці Кальміус 45-річний чоловік здійснював вилов риби на човні за допомогою чотирьох зяберних сіток, які є забороненими. Загальна довжина знаряддя лову сягала 300 метрів.

Поліцейські вилучили човен, сітки, 198 пеленгасів та 20 лобаней, які рибалка встиг виловити. Матеріальна шкода, яку браконьєр завдав природному середовищу, сягає 150 000 гривень.

За фактом правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом)відкрито кримінальне провадження. Триває досудове розслідування.

Поліція закликає громадян не порушувати правил рибальства!