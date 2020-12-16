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Різдвяна виставка-ярмарок «СHRISTMAS ART»

Опубликовано 19 Дек 2020

99806-2 Афіша арт-ярмарок Центр КуїнджіУ Центрі сучасного мистецтва і культури ім. Куїнджі (пр. Металургів, 25) відкрилась Різдвяна виставка-ярмарок «СHRISTMAS ART». Вона проходитиме продовж грудня та січня.

На виставці представлені різноманіття тематик і виразних засобів: від графічних робіт до пейзажного живопису. Це творчі інтерпретації світових шедеврів живопису, фентезі, сюрреалізм, класична школа живопису, «наїв» молодих художників.

Великою частиною експозиції є декоративно-прикладне мистецтво: вишивки, вироби з декоративних стрічок, креативна аплікація, валяні вироби з вовни (фелтинг), бісероплетіння; авторські аксесуари і прикраси ручної роботи, квіллінг, м’які авторські іграшки, інтер’єрні ляльки та ляльки-мотанки, вироби, виконані з природних матеріалів: скульптури з дерева, флористика; пластиліновий живопис, дизайнерський національний український одяг і багато іншого.

Захід проходить з дотриманням карантинних обмежень.

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