Робiтник обікрав жінку майже на 61 тисячу гривень

На лінію 102 зателефонувала мешканка селища Юр’ївка, яка повідомила, що майже місяць тому з її будинку вкрали мобільний телефон, 800 доларів, золоті прикраси, та 3 тисячі гривень. Матеріальний збиток становив майже 61 тисячу гривень.

На місце виїхала слідчо-оперативна група Мангушського відділення поліції. Правоохоронці опитали потерпілу та місцевих мешканців, а також перевірили місця можливого збуту краденого.

Вже протягом доби, в ході проведення розшукових заходів, розшуковці викрили та затримали зловмисника. Ним виявився 40-річний мешканець селища Меньківка. Як виявилося, чоловік робив ремонтні роботи у будинку потерпілої та поки господарки будинку не було вдома, вирішив вкрасти з її помешкання цінне майно.

Коли жінка повернулася додому то не відразу помітила, що її майно зникло. Зловмисник вже встиг витратити чужі гроші, інші речові докази було вилучено та незабаром буде повернуто власниці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст.185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.