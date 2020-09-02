Робітники АЗС знепритомніли в резервуарі для пального

Чоловіки здійснювали малярні роботи у цистерні для зберігання нафтопродукту на глибині 6 метрів та втратили свідомість через отруєння парами фарби та бензину.

Кнопку тривожного виклику поліції охорони натиснула оператор-касир та повідомила, що з резервуара для зберігання пального не можуть вибратися двоє робітників. Чоловіки спустилися на глибину, аби пофарбувати ємність для зберігання нафтопродукту та через деякий час подали сигнал тривоги.

Правоохоронці розуміли, щоб дістати людей живими, є лічені хвилини: на той час двоє постраждалих знаходилися вкрай важкому стані. На місце виїхали рятувальники, співробітники патрульної поліції та медики. Спільними зусиллями за допомогою висувної драбини та мотузок, постраждалі були витягнуті на поверхню.

Стан обох чоловіків медики оцінили як важкий через отруєння парами фарби та бензину. Один потерпілий перебував у шоковому стані та був дезорієнтований у просторі, другий – знаходився без свідомості. Обом робітникам була надана медична допомога.

Наразі життю та здоров’ю чоловіків нічого не загрожує.