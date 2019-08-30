Робот с технологией распознавания голоса принимает показатели электросчетчиков

Жители Донетчины с 30 августа по 2 сентября могут передать показания счетчиков интеллектуальном работу. Об этом сообщает компания «Донецкие энергетические услуги».

Позвонив с 7:00 до 21:00 по телефонам контакт-центра (067) 652 60 00 и (0629) 52 60 00, потребители смогут не ждать соединения с оператором, чтобы передать ему актуальные данные. В голосовом меню клиенту, который выберет пункт «Передать показатели», бот по имени Роман предложит назвать свой населенный пункт, лицевой счет (включая спецсимволы) и показатели счетчика. Бот автоматически распознает сказанное, фиксирует данные и обеспечивает их передачу в систему.

Передать показатели боту можно только в том случае, если номер, с которого звонит потребитель, указан в качестве контактного для этого клиента в базе электропоставщика. Если же номера в базе нет, то сообщить актуальные данные можно в привычный для клиентов способ — специалисту контакт-центра и уже в следующий период передачи показаний счетчиков потребитель сможет воспользоваться помощью цифрового помощника.

Тестирование технологии покажет, будут ли в компании использовать ее в дальнейшем. В «Донецких энергетических услугах» напоминают, что с 30 августа по 2 сентября передать показания счетчика, как и раньше, можно и онлайн через Личный кабинет и личные сообщения страницы электропоставщика в Facebook.