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Ромб безопасности в городском саду

Опубликовано 14 Май 2017

ГАИ флешмоб 13.05.17 2Во время проведения Всеукраинского флеш-моба по безопасности дорожного движения полицейские, слушатели Донецкого юридического института и дети из звена «Лиги будущих полицейских» выстроились живым ромбом – глобальным символом дорожной безопасности и визуальным образом Десятилетия действий по обеспечению безопасности дорожного движения.

Во всех городах Украины, одновременно, 13 мая в 13 часов, участники акции выстроились на главных площадях своих населенных пунктов в форме ромба и подняли плакаты желтого цвета, как символ безопасности дорожного движения.

Участие в проведении акции приняли и представители «Красного Креста», которые проводили мастер-классы по обучению присутствующих азам оказания домедицинской помощи.

Нередки случаи, когда во время дорожно-транспортного происшествия только своевременно оказаннаядомедицинская помощь может спасти жизнь пострадавшего. Именно поэтому, каждый участник дорожного движения, как водитель, так и пешеход, должен уметь оказать первую помощь.

После проведения учений, присутствующие правоохранители, дети и сотрудники «Красного Креста» выстроились в фигуру в виде ромба и красного креста, символизируя необходимость соблюдения Правил дорожного движения.

В парке звучала музыка и песни — для собравшихся выступали лучшие творческие коллективы Городского центра внешкольной работы. Не остались в стороне и лиговцы – они подготовили танец по тематике безопасности дорожного движения, который очень понравился посетителям парка.

Напомним, на Донетчине с 8 по 14 мая проводится неделя безопасности дорожного движения.

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