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Розбійника, погрожуючи ножем, виніс с помешкання гроші та золото

Опубликовано 12 Июл 2017

3dc23c6b29d9eaf86853b1b8776790fd7cb7d7dfa078746fba183d75d4859cf1Чоловік не хотів добровільно розставатися з майном та чинив пір. В ході бійки зловмисник загубив мобільний. Цей речовий доказ дозволив поліцейським за кілька годин затримати нападника. Наразі він перевіряється на причетність до вчинення інших майнових злочинів на території курортного міста.

До чергової частини Приморського відділення поліції звернувся місцевий мешканець, який у власній квартирі став жертвою нальотчика. Повертаючись додому, на порозі помешкання невідомий приставив до шиї власника ніж та супроводив його всередину. Там за лічені хвилини нападник віднайшов гроші у валюті і золоту обручку.

Між хазяїном та розбійником зав’язалася бійка. Намагаючись втекти, зловмисник поранив потерпілому руку, що дозволило йому покинути чуже житло.

На місці події слідчо-оперативна група поліції знайшла мобільний телефон підозрюваного. За лічені хвилини особу власника пристрою було встановлено, а ще за кілька годин – затримано.

Ним виявився 37-річний мешканець, який не має офіційного джерела прибутку та раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

З’ясувалося, що частину грошей він витратив, решту, а також ювелірну прикрасу вилучили розшуковці.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за ч.3 ст.187 «Розбій, поєднаний з проникненням у житло» Кримінального кодексу України, за що передбачено до 12 років позбавлення волі.

 

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