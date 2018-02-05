Розпочала роботу «Поліна» — мобільна група поліції з протидії домашньому насильству

Сьогодні пілотний проект стартував в Лівобережному районі Маріуполя. У зв’язку із вдосконаленням поліцейської мережі протидії домашньому насильству керівники поліції Донецької області та соціальних служб міста обговорили питання взаємодії та визначили спільні заходи на перше півріччя 2018 року.

Заступник начальника поліції Донецької області Павло Алексєєнко провів робочу нараду, в якій взяли участь керівники превентивного блоку підрозділу та служби 102, очільник поліції Маріуполя Микола Побойний, начальник Управління патрульної поліції в Донецькій області Михайло Вершинін, заступник голови Маріупольської міської ради Ксенія Сухова, директор Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Надія Астаніна, голова ГО «Рада жінок Донеччини» Уляна Токарєва.

Учасники зустрічі обговорили концепцію роботи «Поліни» в Маріуполі та зміни у роботі з врахуванням Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству».

«Протидія домашньому насильству є ефективним заходом у комплексі профілактики злочинності та потребує чіткої взаємодії поліції, представників соцслужб та громади – це сусіди, колеги, вчителі мають своєчасно інформувати про факти насильства», — відзначив Павло Алексєєнко.

З початку 2018 року до поліції Донеччини надійшло 1887 заяв про вчинені правопорушення та інші події, пов’язані з насильством в сім’ї(близько 50(!) на день). Скоєно 5 тяжких правопорушень, зокрема, у Маріуполі чоловік мало не підірвав гранатою дружину в присутності неповнолітніх дітей. На обліку в поліції перебуває 2465 осіб, які вчинили насильство в сім’ї, протягом січня взято на облік ще 258 домашніх агресорів.

Поліцейська мережа протидії домашньому насильству «Поліна» була впроваджена Міністерством внутрішніх справ в червні минулого року та успішно працює в кількох областях. Сьогодні перша мобільна група поліції заступила на чергування у Лівобережному районі Маріуполя.

У склад групи входить дільничний офіцер та співробітник ювенальної превенції, обов’язково чоловік та жінка. У разі отримання повідомлення з ознаками кримінального правопорушення разом з ними виїжджатиме слідчий. Всі співробітники пройшли відповідну підготовку у Дніпрі.

Група реагуватиме на всі виклики, пов’язані з домашнім насильством, що надходять на лінію 102, та надаватиме всю необхідну допомогу родинам на місці. Зокрема поліцейські будуть документувати порушення, складати адміністративні протоколи, проводити роботу з агресором, направляти кривдників на судмедекспертизу та корекційну програму. Також у разі необхідності правоохоронці ізолюватимуть жертву насильства, яку відвозитимуть у соціальний центр (шелтер), де вона отримає тимчасовий притулок, психологічну допомогу та все необхідне для життя.

За словами заступника голови Маріупольської міськради Ксенії Сухової, наразі шелтер розрахований на 10 постраждали, але у разі потреби він може бути розширений.

Крім того, «Поліна» буде працювати не тільки за наявними викликами, але й перевірятиме ті родини, де вже були випадки насильства.

Поліція спільно з соціальними службами визначили напрямки реалізації державної політики в сфері протидії домашньому насильству.

Одним з основних питань стала організація проходження корекційної програми для осіб, які скоїли насильство у сім’ї. Відповідно до нового закону, агресори проходитимуть її не за добровільною згодою, а в обов’язковому порядку.

Послуги з надання допомоги родинам, де відбулося насильство, будуть комплексними. З постраждалими та кривдниками проводитимуть додаткову роботу психолог і соціальний працівник.