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Розшук підозрюваного у вбивстві чоловіка

Опубликовано 16 Сен 2019

Мариуполь убийство 16.09.1928-річного раніше судимого маріупольця було вбито на порозі своєї квартири. На території Донеччини розпочато поліцейську операцію із затримання підозрюваного.

Про постріли у квартирі багатоповерхівки до поліції повідомила сусідка. На місце було спрямовано слідчо-оперативну групу.

У тамбурі було виявлено тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. Попередньо встановлено, що близько 11.30 невідомі подзвонили у двері потерпілого, а коли той відчинив – застрелили. Попередня правова кваліфікація події – ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Відомо, що потерпілий притягувався до відповідальності за участь у незаконних збройних формуваннях.

Обставини вбивства встановлюються. Співробітники місцевої поліції та обласного главку вживають заходів щодо встановлення і затримання підозрюваного.

Прикмети зловмисника:

- вік 30-40 років

- зріст приблизно 180 см

- тілобудова середня спортивна

- одягнений у чорні штани та чорну футболку

Якщо ви маєте будь-яку інформацію про подію або підозрюваного, повідомляйте за телефоном 102.

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