Розшукали чоловіка, який замахувався на перехожих розбитою пляшкою

Подія сталася наприкінці жовтня у Центральному районі міста. Невідома особа, у стані алкогольного сп’яніння проявляла агресію до перехожих вулицею громадян та замахувалася розбитим склом на неповнолітніх.

Відео даної події, яке зняв на мобільний телефон один з очевидців було опубліковане у мережі інтернет. Один з учасників телеграм-каналу припустив, що фігурантом на відео може бути його малознайомий та повідомив про це до поліції. Оперативники Центрального відділу встановили особу фігуранта та розшукали його. Ним виявився місцевий мешканець 1989 року народження.

Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України » Хуліганство». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Досудове розслідування триває.

Поліція висловлює вдячність громадянам, які проявили небайдужість та допомогли встановити особу підозрюваного.