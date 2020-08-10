Розшукали неповнолітню маріупольчанку, яка декілька днів не з’являлася вдома

15-річна дівчина пішла з дому та не повернулася. Через декілька днів із заявою про зникнення доньки до поліції звернувся батько. Поліцейські менш ніж за 2 години розшукали школярку та повернули додому.

На пошуки неповнолітньої відправилися інспектори ювенальної превенції Центрального відділу поліції. Було перевірено всі можливі місця її перебування та допитані друзі й знайомі. Вже за декілька годин розшукової роботи правоохоронці знайшли школярку цілою та неушкодженою. Два дні вона перебувала у своєї подруги.

Причина втечі дівчини із дому непорозуміння із батьком.

Як показує практика: найчастіше діти тікають, аби звернути увагу на себе, уникнути відповідальності, саботувати контроль, встановлений вдома чи продемонструвати свою самостійність. Тому, поліція радить усім батькам приділяти вихованню дітей більше уваги, цікавитися їхніми справами, захопленнями, дізнатися із ким вони товаришують.

Станьте для вашої дитини справжнім другом із яким можна ділитися всіма проблемами та переживаннями.

Аби юна маріупольчанка більше не уходила з дому із нею було проведено профілактичну розмову.

Поліція наголошує: якщо зникла дитина, негайно телефонуйте на лінію «102». Самостійні пошуки, як правило, не приводять до результатів, а дитина може потрапити у біду.