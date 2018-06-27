Последние новости

Розшукується авто, водій якого скоїв наїзд на пішохода

Опубликовано 29 Июн 2018

розыскВ селищі Урзуф біля одного з місцевих кафе сталося ДТП, в якому постраждав чоловік. Наразі розшукується автомобіль, водій якого скоїв наїзд на пішохода та зник з місця злочину.

Вчора, 28 червня, близько  10:30 в селищі Урзуф по вулиці Набережна біля кафе «Челсі» сталося ДТП. Постраждалий 49-річний чоловік. Діагноз: закритий перелам внутрішньої щиколотки лівого гомілкового суглоба.

У скоєнні даного ДТП обґрунтовано підозрюється авто «КІА» помаранчевого кольору, серії АН, можливі цифри (0080 або 0049 або 0046) під керуванням жінки, яка залишила місце пригоди.

У разі можливого встановлення місця знаходження вищевказаного авто просимо повідомити співробітників Мангушськоо відділення поліції за телефоном: 0674548824 або «102».

Заздалегідь дякуємо за співпрацю, з повагою Центральний відділ поліції.

Похожие сообщения

За минулу добу правоохоронці 4 рази вилучали наркоречовину

Опубликовано 30 Июн 2018

Побутовий конфлікт мав трагічні наслідки для хлопця та його матерi

Опубликовано 30 Июн 2018

У зв’язку зі спекою на Донеччині діють тимчасові обмеження руху великовагового транспорту

Опубликовано 29 Июн 2018

Спецоперація по знешкодженню умовної ДРГ та визволення заручника

Опубликовано 27 Июн 2018

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-