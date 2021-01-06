Кальміуським відділенням поліції міста Маріуполь розшукується Карімов Сергій Анатолійович, 29.06.1979 року народження, який 09.01.2021 р., приблизно о 11:00 годині пішов зі свого місця мешкання, розташованого за адресою: м. Маріуполь, вул. Сормовська, та до теперішнього часу, його місцезнаходження невідоме.

Прикмети: на вигляд 40 років, худощавої статури, зріст 178 см., волосся коротке, темно-русе, очі карі. Особлива прикмета: родинка на обличчі, шрам на великому пальці правої руки. Був одягнений: куртка темного кольору, чорні брюки, чорні зимові туфлі, в’язана шапка чорного кольору.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження зниклого маріупольця, просимо негайно повідомити про це за телефоном: 0673793660, 0982161193, 0688234633 або 102.

Заздалегідь дякуємо за співпрацю.