Розыск! Полицейские устанавливают местонахождение гражданина

Личность мужчины установлена. Это – Карев Борис Александрович 22.06.1970 года рождения.

Подозреваемый прописан по адресу: г.Донецк, ул.Академика Гупкина, г.Донецк, ул.Старицкого.

Приметы: плотного телосложения, лысоватый (волосы частично расположены по бокам головы), шатен.

Если вам известна личность разыскиваемого или вы владеете информацией о его возможном местонахождении, сообщите об этом по телефонам 098-044-01-02, 067-719-52-85, 067-158-62-15 или 102.