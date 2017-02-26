Розыскник задержал вора с похищенным имуществом

Полицейский нес службу по обеспечению публичного порядка на автостанции, когда услышал призывы о помощи, а потом увидел нарушителя, бежавшего с места происшествия. Почти километр преследования — и, как результат, имущество возвращено, а вор доставлен в полицейское отделение.

Установлено, что злоумышленник зашел в магазин под видом покупателя, а когда дождался, пока продавец отвлечется, схватил с манекена куртку и убежал.

Женщина выбежала следом и стала звать на помощь. Призыв услышал полицейский, который нес службу на стратегически важном объекте, а через несколько минут увидел мужчину, который пытался бежать вместе с похищенным. Правоохранитель начал преследовать преступника и догнал только в парке.

Похитителем оказался житель Донецка 1973 года рождения ранее судимый за кражи и грабежи. Освободившись из мест лишения свободы в начале февраля этого года, он уехал в Мариуполь, где ночевал на улице и перебивался случайными заработками.

По вышеизложенному факту ему снова предстоит стать участником уголовного процесса. Вещественные доказательства изъяты.

Что же касается полицейского, то Николай Кузив является сотрудником криминальной полиции Приморского отделения полиции. Офицер приехал в Мариуполь из Львовской области, когда Восток охватили боевые действия, на помощь местным правоохранителям. Он планирует оставаться здесь, пока Донетчина не будет освобождена от террористов.