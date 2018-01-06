Роззброєно сімейного дебошира, який мало не підірвав свою родину

Під час сварки господар погрожував боєприпасом всій сім’ї, в якій виховуються двоє малолітніх дітей. На місці працювали слідчо-оперативна група Лівобережного відділення поліції, спецпризначенці КОРДу, вибухотехніки та експерти.

Сьогодні зранку на лінію «102» звернулася мешканка з повідомленням про те, що її чоловік зачинився в кімнаті і погрожує гранатою.

На місці було встановлено, що сімейна сварка переросла у розподіл дітей, одному з яким тільки-но виповнилось 3 роки, а іншому 9 місяців. Не знайшовши шляхів мирного вирішення конфлікту, господар почав погрожувати дружині, що підірве і себе, і родину.

Протягом години поліцейські вели з дебоширом перемовини, що дозволило роззброїти чоловіка. Щоправда, пояснити походження гранати власник так і не зміг.

Наразі її вилучено та буде спрямовано на експертизу. Порушника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Розпочато досудове розслідування за ст.129 «Погроза вбивством» та ч.1 ст.263 «Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає максимальне покарання – до 7 років позбавлення волі.