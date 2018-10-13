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Руйнувник 7 могильних пам’ятників

Опубликовано 31 Окт 2018

13_2017-10-03_12-28-26Щоб заробити «на пляшку», 46-річний маріуполець вкрав із місцевого кладовища металеві конструкції. Поліцейські затримали зловмисника протягом кількох годин.

До Кальміуського відділення поліції звернувся місцевий мешканець про те, що помітив на одному з цвинтарів пошкоджені пам’ятники над могилами. На місце було спрямовано слідчо-оперативну групу.

В ході огляду місця злочину поліцейські виявили зруйновані надгробки та відсутність металевих конструкцій. Оперативники провели комплекс першочергових розшукових заходів: знайшли свідків та перевірили місця можливого збуту краденого. Протягом кількох годин розшуковці встановили та затримали зловмисника. Ним виявився 46-річний місцевий мешканець.

Як виявилося, викрадені на кладовищі металеві предмети зловмисник здавав у пункт прийому металобрухту та у такий  спосіб заробляв собі на життя.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст.297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання) Кримінального кодексу України. Санкція статі передбачає позбавлення волі строком до 3 років.

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