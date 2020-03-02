Последние новости

Рятувальна аварійно-водолазна служба ліквідувала дерево на території дитячого садка

Опубликовано 04 Мар 2020

86092-проРятувальна аварійно-водолазна служба Маріупольської міської ради отримала повідомлення від контакт-центру про загрозу безпеці маріупольців. У Кальміуському районі на території дитячого садка №19 впало старе п’ятнадцятиметрове дерево.

Мобільна аварійно — рятувальна група оперативно виїхала на місце події. У найкоротші терміни аварійне дерево було прибрано та распіляно. Кризова ситуація усунена.

«Для нас важлива безпека маріупольців. Виконуємо роботу підвищеної небезпеки. Є вся необхідна техніка та обладнання для виконання робіт, наприклад, на висотах», — зазначив начальник рятувальної аварійно-водолазної служби Олександр Татай.

Похожие сообщения

UPSHIFT Україна допомагає молоді реалізувати проєкти з медіаграмотності

Опубликовано 04 Мар 2020

Новий сервіс у ЦНАП: маріупольці можуть консультуватись онлайн

Опубликовано 03 Мар 2020

Загибель двох людей у ДТП

Опубликовано 03 Мар 2020

Школярі вчилися розслідувати злочини під час детективного квесту

Опубликовано 02 Мар 2020

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-