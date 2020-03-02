Рятувальна аварійно-водолазна служба ліквідувала дерево на території дитячого садка

Рятувальна аварійно-водолазна служба Маріупольської міської ради отримала повідомлення від контакт-центру про загрозу безпеці маріупольців. У Кальміуському районі на території дитячого садка №19 впало старе п’ятнадцятиметрове дерево.

Мобільна аварійно — рятувальна група оперативно виїхала на місце події. У найкоротші терміни аварійне дерево було прибрано та распіляно. Кризова ситуація усунена.

«Для нас важлива безпека маріупольців. Виконуємо роботу підвищеної небезпеки. Є вся необхідна техніка та обладнання для виконання робіт, наприклад, на висотах», — зазначив начальник рятувальної аварійно-водолазної служби Олександр Татай.