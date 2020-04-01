Рятувальники приступили до очищення акваторії Азовського моря

На вихідних співробітники рятувальної аварійно-водолазної служби міськради вже очистили близько 18 тисяч квадратних метрів морської акваторії. Роботи велися в районі Центрального пляжу. Протралили близько 8 тисяч квадратних метрів морського дна. Аварійно-рятувальна група працювала без перерв всі вихідні. Також у декількох пірсів морське дно очищали водолази.

За словами начальника рятувальної аварійно-водолазної служби Олександр Татая, море і річка потребують сезонного очищення від побутового сміття після зими. Також з дна необхідно прибирати предмети, принесені штормовим вітром.

«Море і річка потребують сезонного очищення, як парки і дороги. Зараз очищаємо річку Кальчик і приступили до підготовки акваторії Азовського моря до весняно-літнього сезону. Роботи ведемо за розпорядженням міського голови Вадима Бойченко. У день вибираємо близько п’яти-шести мішків сміття на кожному об’єкті», — розповів начальник рятувальної аварійно-водолазної служби Олександр Татай.

У роботах на річці Ккальчік задіяні три водолаза і близько п’яти співробітників рятувальної служби. У планах до 1 травня очистити поверхню і дно річки до вулиці Макара Мазая. З «дзеркала» річки і моря, перш за все, прибирають пластикові відходи, а ось з дна витягають скляні пляшки, шини і навіть телефони.