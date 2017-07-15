Яркий ночной велопробег прошел в Мариуполе. Сотрудники отдела обеспечения безопасности дорожного движения полиции Донетчины вместе с представителями ВелоАсоциации и байкерами в сопровождении патрульных мотоциклов проехали по центральным улицам города.

Около 250 участников акции собрались в сквере у Драмтеатра. Все присутствующие были обозначены световозвращающими элементами, чтобы их было заметно в темное время суток. Велосипедисты вышли на улицы города, чтобы напомнить водителям двухколесного транспорта о том, что в темное время суток другим участникам дорожного движения достаточно сложно увидеть велосипедиста, движущегося в темноте, и как результат — наезд на велосипедиста.

В летний период всегда увеличивается количество двухколесного транспорта и, соответственно, повышается уровень аварийности с их участием, в результате чего велосипедисты получают тяжелые травмы. Поэтому, чтобы сохранить жизнь велосипедистов, правоохранители и ВелоАсоциация Мариуполя провели совместную акцию «Сделай заметным велосипедиста».

Присутствующим велосипедистам и отдыхающим в сквере раздавались брошюры с Правилами дорожного движения и правилам поведения на дороге велосипедистов.

Перед участниками велопробега выступил депутат Мариупольского городского совета Владимир Курский и и.о. начальника отдела обеспечения безопасности дорожного движения Александр Вит.

Присутствующим напомнили, как двигаться в колонне, обратив особое внимание на необходимость соблюдения Правил дорожного движения.

В 21 часов все массово стартовали по проспекту Мира. Едущая по улицам ночного города, яркая колонна привлекала внимание жителей города.

Прямую трансляцию велопробега имели возможность увидеть все желающие. Для этого у Драмтеатра был установлен экран. Финишировали участники акции на площади у Драмтеатра, после чего все присутствующие посмотрели видеоролики по безопасности велосипедистов.