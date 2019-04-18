Селфі з бюлетнем — злочин. Таємниця голосування під час виборів

Напередодні 2 туру виборів Президента України поліцейські інформують про права та обов’язки виборців і застерігають від вчинення правопорушень, особливо тих, що тягнуть за собою кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, згідно зі ст. 7 Закону України «Про вибори Президента України» голосування є таємним. Виборці ні перед ким не повинні звітувати про своє волевиявлення.

Будь-яка демонстрація виборцем результату свого голосування або контроль за цим з боку сторонніх осіб може обернутися покаранням відповідно до ст. 160 (підкуп виборця) та інших статей Кримінального кодексу України.

Порушеннями з боку виборця є:

- селфі з бюлетенем

- стрім з кабінки для таємного голосування

- перебування у кабінці з іншими людьми

- демонстрація будь-кому заповненого бюлетеня перед опусканням його до скриньки

Відтак поліція закликає громадян утриматися від фото- чи відеофіксації та розголошення результатів волевиявлення у приміщеннях для голосування.

Членам виборчих комісій, іншим особам також заборонено вчиняти будь-які дії чи розголошувати відомості, які дають можливість встановити зміст волевиявлення виборця.

Відтак, незаконними є:

- прохання або вимога показати заповнений бюлетень перед вкиданням до скриньки

- незабезпечення достатньої кількості кабін або кімнат для таємного голосування

- перебування в таких приміщеннях сторонніх осіб

- встановлення спеціальних пристроїв, які дають змогу контролювати волевиявлення виборців при заповненні ними виборчих бюлетенів тощо.

Відповідно до ст. 159 (Порушення таємниці голосування) Кримінального кодексу України умисне порушення таємниці голосування під час проведення виборів, що виявилося у розголошенні змісту волевиявлення громадянина, який взяв участь у виборах, карається штрафом від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років, або обмеженням волі на строк до 3 років.

Те саме діяння, вчинене членом виборчої комісії чи іншою службовою особою з використанням свого службового становища карається штрафом від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років.

Максимальне покарання відповідно до ст. 160 (Підкуп виборця) Кримінального кодексу України – до 7 років позбавлення волі.