Семейный подряд, который «снимал» порчу с пенсионеров

Около месяца брат с сестрой обманывали жителей пожилого возраста, рассказывая «сказку» о заклятии. Убедительность заставляла людей выполнять все требования мошенников. Не менее 6 жертв «дуэта» уже обратились в полицию Мариуполя.

«Мы переселенцы и ищем жилье» — с таких слов начинался разговор между стариками и парой, которая ходила по квартирам и частным домам в поисках доверчивых жителей. Если пенсионеры шли на контакт, злоумышленники в ходе разговора подмечали, что на них — порча, чаще всего на смерть. С помощью обычного яйца и пучка волос женщина убеждала владельцев домов, что их слова — правда, а затем предлагала ритуал. Собственно, чтобы избавиться от проклятия, необходимо было отдать все золото, на которое потом шептала «гадалка» и исчезала вместе с напарником, пока жертвы все еще были напуганы словами гостей.

Козырем «дуэта» были немалые знания человеческой психологии, неслучайно подобранная уязвимая категория потерпевших и убедительность в словах, а основной фигурой в группе была женщина.

С начала мая усилия сотрудников уголовного розыска ГУНП в Донецкой области были направлены на задержание подряда. Изучение примет, которые предоставляли потерпевшие, тщательный анализ каждого отдельного преступления и конкретный предмет преступных посягательств, позволили определить — в Мариуполе действует группа серийных мошенников. Далее — сбор расширенной информации, чтобы понимать, где искать дуэт. Каждая из отдельных нитей привела розыскников в Левобережный район, где временно проживала пара.

Установлена их причастность к 6 эпизодам мошенничества, однако полицейские имеют все основания считать, что их гораздо больше. Работа по поиску других возможных жертв преступников продолжается.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины.

Если вы или ваши близкие пострадали по аналогичной схеме, обязательно обратитесь в полицию. Это поможет установить реальное количество потерпевших и собрать мощную доказательную базу вины злоумышленников.