Семейный подряд похитительниц, которые охотились на пенсионеров

Продажа одеяла, покупка старых вещей, проверка счетчиков — чтобы заработать как можно больше денег, сестры под разными предлогами попадали в дома, где жили преимущественно пожилые люди, отслеживали, где спрятаны сбережениявладелиц, а потом просили воды и на несколько минут получали доступ в хранилище. Сейчас обе признаются, что в сумме на их счету не менее 6 потерпевших. Задержаны они были сразу после очередной аферы при распределении добытой прибыли.

Документирование преступной деятельности двух жительниц началось с обращения в полицию соцработников. Во время беседы пенсионеры поделились с ними бедой — неизвестные похитили все сбережения, которые те бережно откладывали на «черный» день. Пообщавшись с потерпевшими и получив приметы злоумышленниц, сотрудники уголовного розыска ГУНП в Донецкой области начали оперативные мероприятия, которые дали результат уже через несколько недель. Напарницы были задержаны сразу после очередной успешной аферы вместе со стареньким кошельком только что обворованной жертвы. Бабушка, которая только закрыла дверь за настойчивой продавщицей, на момент встречи с правоохранителями даже не успела обнаружить исчезновение сбережений.

Сообщницы же выглядели растерянными, ведь, как признались впоследствии, надеялись, что потерпевшие в силу возраста не смогут ни вспомнить, при каких обстоятельствах исчезли деньги, ни описать приметы вероятных похитительниц.

Старшей — 38 лет, младшей — 27. Обе приехали в Мариуполь с оккупированной территории, имеют детей и поясняют свои действия тяжелым материальным положением. Старшая из сестер рассказывает, что предложила «работать» второй и сама разработала преступный план. Ходили когда вместе, а иногда отдельно. Так, по одной из схем младшая продавала одеяла, которые закупала на рынке вдвое дешевле цены продажи. Когда же дверь открывали пенсионеры — меняла цель визита. Уговаривала купить товар, а после согласия отслеживала, откуда хозяйка берет деньги. Злоумышленница отправляла жертву за водой на кухню, а сама забирала сбережения и быстро уходила.

В настоящее время они задержаны в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины. Сегодня преступному подряду будет избрана мера пресечения. Начато досудебное расследование по ч.3 ст.185 «Кража, соединенная с проникновением в жилище» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 6 лет лишения свободы.

Полицейские продолжают устанавливать всех потерпевших по данному уголовному производству.

Поэтому, если вы стали жертвой преступного «дуэта» или свидетелем реализации их преступного плана, сообщите об этом по телефонам(0629) 54-16-85, (0629) 54-16-89, 067-629-02-41 или на спецлинию 102.