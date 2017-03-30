Семейный подряд серийных квартирных воров

В прошлом у супругов — уголовный стаж в столице за аналогичные преступления, сегодня — не менее 10 краж из квартир мариупольцев, а в будущем — очередная уголовная ответственность. «Дуэт» был задержан сотрудниками уголовного розыска Центрального отдела полиции на выходе из чужой квартиры вместе с вещественными доказательствами. Начато досудебное расследование.

Всего три месяца назад 36-летний мужчина и его 34-летняя напарница освободились из мест лишения свободы в Киеве, где отбывали наказание за кражи из квартир. Вернувшись в родной город, продолжили дело: он — выполняя техническую сторону похищений, она — обеспечивая в это время его безопасность. Сначала вместе высматривали квартиру, отдавая предпочтение замкам, которые легко сломать. Затем днем, когда хозяева работали, приходили в выбранное помещение и, пока женщина следила за отсутствием свидетелей, мужчина проникал внутрь, брал мелкую технику, золото, деньги, которые потом пара сбывала в ломбарды.

Полицейские по сообщениям потерпевших о похищении проводили поквартирный обход, устанавливая свидетелей и очевидцев преступлений, проверяли места возможного сбыта похищенного, работали с информацией, поступающей к ним. В результате комплекса следственно-оперативных мероприятий злоумышленники были задержаны сразу после очередного «дела». При них находилось и похищенное имущество.

Выяснилось, что кражи стали основным источником дохода для семьи и тем единственным, что они могли сделать для получения денег на существование.

В настоящее время полицейские продолжают собирать вещественные доказательства по всем эпизодам их «деятельности». Места сбыта похищенного по ряду фактов уже установлено. Сообщники задержаны в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Завтра судом им будет избрана мера пресечения.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 «Кража, соединенная с проникновением в жилище» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 6 лет лишения свободы.