Семінар «Забезпечення правопорядку на території проведення операції Об’єднаних сил»

«Ми маємо інтегрувати досвід роботи правоохоронних підрозділів в умовах збройної агресії у єдину концепцію безпеки». Про це перший заступник Голови Національної поліції повідомив сьогодні, 12 жовтня, під час першого спеціалізованого науково-практичного семінару «Забезпечення правопорядку на території проведення Операції Об’єднаних Сил». Захід відбувся у рамках Стратегії розвитку Міністерства внутрішніх справ України до 2020 року на базі Маріупольського державного університету.

Семінар, організований керівництвом Національної поліції, об’єднав 450 учасників. До обговорення долучилися представники Нацгвардії, командування ООС, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби та науковців з 11 вищих навчальних закладів МВС та Міноборони України.

Серед головних питань, які розглянули під час семінару: координація всіх підрозділів, які несуть службу в зоні проведення операції Об’єднаних сил, взаємодія з громадами, забезпечення прав і свобод громадян, законності та правопорядку в державі в умовах ведення гібридної війни, протидії діяльності незаконних збройних формувань.

«У 2014-му році, коли ми почали організовувати роботу поліції на Сході, у нас не було ані плану, ані досвіду, як забезпечувати порядок там, де йдуть бойові дії. Сьогодні у нас є досвід, є документальне обґрунтування наших дій. Наша мета – обмінятися досвідом та акумулювати всі напрацювання у єдину концепцію безпеки. У подальшому її планується впровадити у навчальну програму, щоб молоді поліцейські знали, як діяти, у будь-якій надзвичайній ситуації», — відзначив ініціатор семінару перший заступник Голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін.

Учасники підсумували досвід роботи різних правоохоронних підрозділів за 4 роки та розглянули ефективні напрямки роботи для реалізації забезпечення національної безпеки й оборони, а також стратегії деокупації.

Одним з головних чинників досягнення цієї мети було визначено довіру населення. В якості прикладу налагодження партнерських відносин з громадою ректор Маріупольського державного університету Костянтин Балабанов презентував інноваційну модель співпраці вишу та поліції Донецької області, яка діє вже три роки.

«Цей формат співпраці дозволяє винайти оригінальні рішення поставлених завдань, засновані на найновітніших наукових дослідженнях, а також сприяє оновленню освітньо-професійних програм підготовки юристів, фахівців з кібербезпеки тощо. А найголовнішим результатом є зміцнення довіри до поліцейських, яка виступає фундаментом забезпечення правопорядку у громадянському суспільстві», — підкреслив ректор МДУ.

Як результат, випускники університету сьогодні працюють у підрозділах Національної поліції України, а студенти є членами громадської організації «Молодіжна варта» діяльність якої спрямована на профілактику правопорушень та дотримання публічного порядку. Студентська молодь вже реалізувала низку соціальних заходів з протидії домашньому насильству.

За внесок у розвиток університету та ефективну співпрацю Костянтин Балабанов вручив В’ячеславу Аброськіну вищу нагороду МДУ.