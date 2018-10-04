В п’ятницю, 12 жовтня 2018 року, на базі Маріупольського державного університету відбудеться перший спеціалізований науково-практичний семінар «Забезпечення правопорядку на території проведення Операції Об’єднаних Сил».

Семінар відбудеться у рамках Стратегії розвитку Міністерства внутрішніх справ України до 2020 року та об’єднає представників правоохоронних органів і закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання.

В ході семінару будуть розглянуті питання забезпечення прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку в державі в умовах ведення гібридної війни, протидії діяльності незаконних російських та проросійських збройних формувань у війні на сході України.

В семінарі «Забезпечення правопорядку на території проведення ООС» візьмуть участь керівництво Нацполіції, представники Нацгвардії, ДСНС, ДПСУ та науковці.