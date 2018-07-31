Сервисные центры МВД пополнили местную казну на 4,7 миллиона гривен

За полгода 4,7 миллиона гривен поступили в местные бюджеты от административных услуг, предоставленных сервисными центрами МВД в Донецкой области. По сравнению с прошлым годом сумма выросла на 500 000 гривен.

Так, с начала текущего года сервисными центрами в Донецкой области оказано более 90 000 административных услуг. Только водительского удостоверения получили 14 148 граждан, выданы 26 900 свидетельства о регистрации транспортных средств. Мобильный сервисный центр МВД за период своих выездов предоставил 987 услуг жителям Донбасса.