Сервисные центры МВД проверят тайные клиенты

С сегодняшнего в сервисных центрах МВД Донецкой области нового образца стартует проект «Тайный клиент». Каждый посетитель, получив административную услугу, имеет возможность оставить отзыв и тем самым приобщиться к улучшению работы государственной структуры.

Цель проекта: быть открытыми к гражданам, посмотреть на работу сервисных центров МВД глазами клиентов, чтобы и дальше создавать комфортные условия и совершенствовать стандарты предоставления государственного сервиса.

Пилотный проект уже был реализован в г. Киеве с октября прошлого года. Новация получила положительные отзывы от клиентов сервисных услуг. Поэтому, проект внедряется по всей Украине и будет действовать на постоянной основе. Благодаря сервису граждане смогут открыто проверить работу государственной структуры, оставить свой субъективный отзыв и повлиять на ход развития реформы в направлении улучшения обслуживания граждан.

В настоящее время проект будет проходить в 2 сервисных центрах МВД в Донецкой области — г. Мариуполь и г. Бахмут, которые между собой объединены единой визуальной концепцией и современным оборудованием. Именно здесь специалисты обслуживают клиентов с помощью электронной очереди, дети имеют возможность играть в специальных уголках, пока родители регистрируют машину или почитать литературу с помощью буккросинга. Кроме того, центры оборудованы камерами видеонаблюдения, благодаря которым сайте http://don.hsc.gov.ua/ можно посмотреть загруженность центра и отслеживать его работу.

Тайным клиентом сможет стать любой человек во время визита в сервисный центр МВД. Для этого необходимо детально ознакомиться с анкетой-откликом и критериями оценки работы сервисного центра МВД, посетить сервисный центр МВД и получить реальную услугу, заполнить и отправить анкету-отзыв.

Подробнее о проекте: hsc.gov.ua/guest/, анкета для заполнения: hsc.gov.ua/anketa/.

Во время визита в сервисный центр МВД гражданин может оценить работу администратора за информационной стойкой, администратора, который оказал услугу, экзаменатора (в случае сдачи экзамена на право управления транспортным средством), специалиста Экспертной службы МВД, а также сможет отметить информацию по навигации, соблюдения инклюзивных условий, организации работы сервисного центра МВД, доступности информации на сайте и консультационной поддержки в социальных сетях.

В рамках проекта можно будет проверить качество предоставления следующих услуг: регистрация и перерегистрация авто, получение водительского удостоверения впервые или его обмен, получение справки о несудимости, заказ индивидуальных номерных знаков (полный перечень услуг).