Сервисные центры МВД в Донецкой области продолжают акцию «Буккроссинг»

Буккроссинг – традиция оставлять книги на специально оборудованных полках, чтобы люди имели возможность их прочитать или даже взять с собой, взамен оставив свою книгу.

Клиенты ежедневно проводят в сервисных центрах МВД от 20 минут до 2-3 часов. Теперь в период ожидания они имеют возможность почитать украинских авторов, мотивационную литературу, иностранные книги.

Книжная полка – уже существует в двух обновленных сервисных центрах МВД в Донецкой области (м.Мариуполь, м.Бахмут). На очереди открытие сервисных центров МВД нового образца в г. Волноваха, Покровск, Краматорск.

Присоединиться к инициативе просто! Вы можете передать книгу в Региональный сервисный центр МВД г. Мариуполь (ул. Новая Жизнь, 14, сектор персонала и связей с общественностью) или в любой территориальный сервисный центр МВД в Донецкой области.