Сервисные центры МВД ввели чек-лист практического экзамена для водителей

Главный сервисный центр МВД впервые ввел чек-лист для практических экзаменов на получение водительского удостоверения. Экзаменаторы будут пользоваться удобным чек-листом во время практической части экзамена. В нем указаны перечень упражнений и типичные ошибки, которые допускают граждане во время практического экзамена, и шкала оценивания.

Практический экзамен состоит из 2 этапов: первый этап проходит на площадке для обучения начальному вождению, второй — на определенном маршруте в условиях дорожного движения. На первом этапе экзамена тестируются такие умения водителя как подготовка к началу движения, остановка транспорта на подъеме/спуске, заезд во двор (гараж) с правой/левой стороны и прочие. На втором этапе экзамена — маневрирование в потоке, соблюдение скорости движения, требований дорожной разметки, дорожных знаков и прочих.

Граждане могут бесплатно загрузить чек-лист с сайта Главного сервисного центра МВД, это упростит процесс подготовки к экзамену. Чек-лист печатается на обратной части экзаменационного листа, его наличие гарантирует прозрачность и понятность системы оценки навыков будущего водителя во время экзамена. По завершению экзамена экзаменуемый может ознакомиться с указанными экзаменатором ошибками, поставив на чек-листе свою подпись. После экзамена экзаменационные листы хранятся в сервисном центре МВД в течение 3 лет.

В будущем планируется введение фото- и видеофиксации практической части экзамена.