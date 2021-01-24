Шахрай під виглядом працівника газової служби виманив гроші у пенсіонерки

Зловмисник навідувався до літніх мешканців із пропозицією встановити нову газову піч та замінити газовий лічильник. В хитрощі чоловіка повірила 73-річна маріупольчанка, яка в якості передоплати за новий лічильник віддала шахраю усі заощадження. Завдяки камерам відеоспостереження, які були встановлені на багатоповерхівці у рамках програми «Безпечний будинок» вдалося встановити прикмети зловмисника та черговий його візит завершився поїздкою до відділу поліції.

20 січня до поліції звернулася 73-річна місцева мешканка, яка розповіла, що невідомий чоловік під виглядом працівника газової служби виманив в неї шахрайським шляхом 4 000 гривень за встановлення у подальшому газового лічильника.

У під’їзді вказаної багатоповерхівки були встановлені камери відеоспостереження, завдяки ним оперативники Маріупольського районного управління поліції встановили прикмети підозрюваного та розпочали його пошуки.

Однак, вже невдовзі фігурант знову навідався до будинку, його впізнали місцеві мешканці та зателефонували до поліції.

Підозрюваним виявився 27-річний мешканець Запорізької області, який приїхав до Маріуполя на роботу. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України (Шахрайство). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Поліція наголошує: будьте обачними та в ніякому разі не довіряйте невідомим людям, не відчиняйте двері та не запрошуйте увійти у будинок. Завжди перевіряйте документи та надану ними інформацію.

У разі, якщо візитери представляються співробітниками комунальної служби чи соціальними працівниками, – зателефонуйте диспетчеру чи в соціальну установу, щоб з’ясувати чи направляли їх на вашу адресу.

Якщо ж, попри всі застережні заходи, ви чи ваші рідні стали жертвою подібного злочину, негайно звертайтеся на лінію «102″ або до найближчого відділу або відділення поліції.