Шахрай, який не повертав телефон власнику

Чоловік опрацював для себе шахрайську схему: жалісно просив телефон у перехожих, розповідав, що лежить у лікарні та терміново потрібно зателефонувати дружині, аби та привезла ліки.

На лінію «102» надійшло повідомлення від 37-річного місцевого мешканця, який розповів, що невідомий попросив подзвонити телефон. Коли чоловік втратив пильність, зловмисник побіг у невідомому напрямку. На місце події виїхали оперативники Центрального відділу поліції.

Співробітники поліції провели ряд оперативно-розшукових заходів, викрили та затримали зловмисника.

Ним виявився 23-річний місцевий мешканець, який вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.

Зловмисник повідомив, що у той же день збув телефон. На виручені гроші купив наркотики. Наразі поліцейські перевіряють чоловіка щодо причетності до аналогічних злочинів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України (Шахрайство). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.