Шахраї не «списують з рахунків» потерпілих навіть після вдалого заволодіння збереженнями

«Вашу картку заблоковано», «доброго дня, це поліція». Деякі зі зловмисників не поспішають витрачати час на підбір нової «мішені». Особливо, коли на «обробку» попередньої шахраям знадобилося лише кілька хвилин. До вашої уваги, одразу кілька афер, вдало реалізованих відносно мешканки Волноваського району.

Нещодавно до поліції звернулася літня жінка, яка повідомила про те, що після нетривалої бесіди з представником банку з її рахунку зникло кілька тисяч гривень. Правоохоронці почали відновлювати події, що були пов’язані з рухом коштів потерпілої, аби зрозуміти, яким чином спрацювала шахрайська схема. А те, що це була саме вона, сумнівів не було.

З’ясувалося, що за кілька годин до транзакції на номер потерпілої прийшло смс: “Вашу картку заблоковано. Деталі за номером». Жінка зателефонувала, а далі…без вагань чесно відповіла на всі питання, які поставив «представник» банку, в тому числі й щодо її персональних даних.

Через кілька днів вона знову прийшла до поліції. І знову з повідомленням про шахрайство. Цього разу виявилося, що до неї зателефонував невідомий і представився співробітником поліції, більш того, представником відділу з розслідування кіберзлочинів. Чоловік сказав усе, починаючи від імені та прізвища до номеру посвідчення, але співрозмовниця, замість того, аби попросити почекати кілька хвилин та набрати 102 для перевірки його даних у МВС, продовжила розмову.

Відразу перейшовши до справи, лже-поліцейський запевнив, що встановив особу шахрая, але пожалівся, що коштів на його затримання у підрозділу немає. Запропонував альтернативу: потерпіла мала перерахувати 5 тисяч на службові витрати та «ловлю на живця», а він мав повернути і попередні кошти, якими заволодів злочинець, і витрати на його «затримання».

Без вагань потрібну суму було переведено на рахунок псевдо-правоохоронця.

Співробітники карного розшуку ГУНП в Донецькій області витратили чимало часу на повне відновлення злочинного ланцюжка, відслідкували весь рух коштів в обох випадках і з’ясували, що діяла одна особа. Більш того, чоловік знаходиться у слідчому ізоляторі на окупованій території.

Це не перший випадок, коли шахраї діють дистанційно з місць позбавлення волі на територіях, тимчасово непідконтрольних українській владі. Достовірно відомо, що так зване керівництво спецустанов не перешкоджає злочинним аферам та має від цього певний прибуток. А тому, у розпорядженні аферистів усі доступні для цього людські блага, такі як інтернет чи мобільний телефон.

Під час впровадження деяких шахрайських схем на українській території діє посередник, до завдань якого входить лише переказ грошових коштів або відправка товару. Приїхав – забрав – переслав, — функції третьої особи обмежені, а дохід невеликий. На таку роль погоджуються, як правило, особи, що мають скрутне матеріальне становище, не влаштовані на роботу, що зловживають спиртним чи наркотиками і здебільшого мають за плечима чималий кримінальний багаж.

Варто відзначити, що у злочинів немає строку давності, а тому всі встановлені особи, що причетні до їх вчинення, рано чи пізно понесуть покарання.

Що ж до потерпілої, то відмова від розмови допомогла б врятувати заощадження у будь-якому випадку.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Усі банківські операції слід проводити безпосередньо у відділеннях банку. Якщо ж вам зателефонували до поліції, не зайвим буде перевірити наявність такої людини серед особового складу правоохоронців. Встановити це можна, зателефонувавши за номером 102. І останнє: НІКОЛИ поліцейські не вимагають кошти ані на службові витрати, ані за визволення людей із поліцейського відділення.

Якщо ж все ж таки шахраєві вдалося заволодіти вашими грошима, не зволікайте, а одразу повідомляйте про це до поліції.