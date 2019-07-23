Шахраї обшукують громадян, представляючись співробітниками банку

Із розвитком електронних технологій, зловмисники навчилися «обчищати» банківські картки громадян шахрайським схемами. Правоохоронці вкотре звертаються до жителів, будьте обачними, не робіть жодних поспішних рішень, це допоможе зберегти ваші кошти. В разі якщо ви стали жертво шахраїв негайно звертайтеся до найближчого відділення поліції чи телефонуйте до поліції за телефоном «102».

Наприклад, на мобільний телефон власника картки надходить смс-повідомлення про те, що його рахунок заблоковано. Потім надходить дзвінок, де співрозмовник, представляючись працівником банку, сповіщає громадян, що він представник служби безпеки банку. Повідомляє, що з картки хтось намагався зняти гроші і її заблокували. Щоб розблокувати, необхідно уточнити деякі дані, зокрема пін-код та дівоче прізвище матері. Якщо людина надає ці дані, шахраї отримують доступ до рахунку і знімають всі кошти потерпілого.

Щоб не стати жертвою шахраїв ніколи не приймайте жодних рішень під час або відразу після телефонного дзвінка незнайомої людини, не повідомляйте жодної особистої інформації та жодної інформації щодо банківської картки. Співробітники банків ніколи не телефонують клієнтам і не питають у них пін-коди, паролі, та інші таємні дані. Попросіть співрозмовника представитися із зазначенням посади. Зателефонуйте до банку, з’ясуйте, чи є в них такий співробітник. Номер гарячої лінії банку є на вашій банківській картці. Відвідайте найближчий офіс свого банку та розкажіть про ситуацію. Повідомте поліцію про можливий факт шахрайства. Якщо в розмові називаються якісь імена близьких, знайомих або друзів, обов’язково зателефонуйте їм.