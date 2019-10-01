Шахраї продовжують наживатись на довірі

Шановні громадяни! Вкотре застерігаємо вас, що мають місце непоодинокі випадки афер, і найпоширеніші з них – це «купівля неіснуючого товару в інтернеті», «ваш родич в поліції — потрібні гроші для його визволення» та «ваша банківська картка заблокована або зафіксовані спроби несанкціонованого втручання у ваш рахунок – назвіть ваші особисті дані». Пам’ятайте, надійний захист від дій аферистів — Ваша пильність, обережність та інформованість.

Шахрайська схема «ВАШ РОДИЧ У ПОЛІЦІЇ»

Шахраї телефонують жертві та повідомляють, що поліція затримала його родича, наприклад, за вчинення ДТП та пропонують за його звільнення перерахувати гроші на банківську карту або передати кур’єром.

Якщо в вас вимагають гроші або інші послуги, необхідно негайно обірвати розмову;

Знайдіть декілька хвилин, щоб перевірити отриману інформацію (зателефонуйте близькій людині, зв’яжіться з друзями чи зателефонуйте до місця роботи).

Якщо телефон родича вимкнений, не панікуйте, наберіть «102» та перевірте дані про «проблеми з законом» у ваших рідних.

Шахрайська схема «З ВАШОЇ КАРТКИ НАМАГАЮТЬСЯ ЗНЯТИ КОШТИ»

Шахраї телефонують жертві або надсилають СМС. Їх мета – вивідати реквізити платіжних карт та інші персональні дані клієнтів банків.

Що варто запам’ятати, аби не стати наступним у списку обдурених власників платіжних карт:

Є тільки один номер Контакт-центру банку – він вказаний на зворотному боці пластикової карти.

В СМС від банку Вам ніколи не запропонують перейти на сайт або зателефонувати на інший номер телефону. Тим більше вночі, коли фінансові установи не працюють.

Ніколи і нікому, за жодних обставин не розголошуйте дані вашої платіжної карти. Працівники банку ніколи не запитують PIN-код, термін дії карти, CVV2 або CVC2 код.

Шахрайська схема «ПРОДАЖ АБО КУПІВЛЯ В ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІ»

Зловмисник створює аналог вже існуючої сторінки з товаром, від себе додає тільки номер телефону і банківської карти. Усі Інтернет-афери, пов’язані з продажем товару, об’єднує одна умова – 100-відсоткова оплата або передоплата на відповідний картрахунок. Також на шахраїв можна натрапити продаючи речі в інтернеті. Зазвичай так звані покупці просять додаткові реквізити вашої банківської картки, аби «переслати» вам гроші. Ошуканих продавців у статистиці Інтернет-шахрайств значно менше, порівняно з покупцями. Однак такі приклади є, тому слід взяти до уваги поради експертів і тим, хто купує і тим, хто продає товар.

Покупки здійснюйте тільки у перевірених продавців та сплачуйте гроші тільки після отримання товару.

Не переказуйте кошти на гаманці електронних платіжних систем (Електронний гаманець – це рулетка! Ідентифікувати особу продавця (покупця) практично неможливо)

Якщо вам пропонують перерахувати кошти на картрахунок – вимагайте від продавця (або покупця) копію паспорта, а від Інтернет-магазинів – реєстраційні документи.

Так ви зможете перевірити, чи співпадають банківські реквізити з даними продавця (або покупця). Шахраї зазвичай використовують банківські картки сторонніх осіб, тому звертайте увагу на розбіжності між анкетними даними продавця та власника картрахунку.

Шахрайська схема «ДОПОМОГА ВІД СОЦПРАЦІВНИКІВ»

Крім того, аферисти представляються соціальними працівниками та приходять до своїх жертв додому. За статистикою найуразливіша частина населення, яка потрапляє під вплив шахраїв — громадяни пенсійного віку.

Аферисти повідомляють, що надають благодійну грошову допомогу в іноземній валюті. Після чого дають мешканцям крупну купюру (фальшиву) та просять здачі.

Поліцейські наголошують бути обачними та в ніякому разі не довіряти невідомим людям, не відчиняти двері та не запрошувати увійти у будинок. Завжди перевіряти документи та надану ними інформацію.

У разі, якщо візитери представляються співробітниками комунальної служби чи соціальними працівниками, – зателефонуйте диспетчеру чи в соціальну установу, щоб з’ясувати чи направляли їх на вашу адресу.

Якщо Ви все ж таки стали жертвою шахраїв, не гайте часу, не соромтеся та одразу телефонуйте за номером «102».