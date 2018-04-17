Шахраї зняли с рахунку жінки 15 тисяч гривень

Ще одна громадянка міста піймалася на гачок лже-співробітника банку. До Лівобережного відділення поліції звернулася 42-річна мешканка міста, яка була ошукана невідомим, внаслідок чого втратила 15 тисяч гривень.

На мобільний жінки зателефонував чоловік, представився працівником служби безпеки банку, повідомив про збої у системі та попросив надати реквізити карток, якими користується «клієнтка». Довірлива жінка надала усі дані, після чого з її рахунку зникли усі заощадження.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України (Шахрайство). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

Крім того, поліцейські провели з громадянкою профілактичну бесіду, щодо схем шахраїв. Поліція Маріуполя закликає не довіряти незнайомим людям, не надавати особисту інформації, перевіряти документи та усі операції стосовно банківських карт проводити тільки у відділеннях банку.