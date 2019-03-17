Шахраїв збирали кошти на лікування важкохворих дітей

У Дніпрі затримано 26-річного молодика, який спонукав громадян пожертвувати кошти на лікування важкохворого хлопчика. Отримані від громадян півмільйона пожертв зловмисник витрачав на особисті потреби. А у Маріуполі затримано чоловіка, який з банківського рахунку викрав гроші, призначені на лікування онкохворої дитини. Наразі обох зловмисників затримано в порядку статті 208 КПК України.

Працівники Придніпровського управління Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими поліції Дніпропетровщини, викрили 26-річного молодика, який у соціальних мережах збирав кошти нібито на лікування хворої дитини.

Поліцейські встановили: у 2018 році зловмисник у мережі Інтернет знайшов реальне оголошення про збір коштів для закордонного лікування малолітнього хлопчика. На жаль, наприкінці 2018 року дитина померла. Однак шахрай продовжив збір коштів на його лікування.

Інформація про це поширювалася у соціальних мережах, а також на різноманітних веб-ресурсах. У реквізитах він вказував реальні прізвища батьків дитини, а номер рахунку замінювався на підконтрольний зловмиснику. Для імітування правдивості оголошень, шахрай використав скопійовані з оригінального оголошення документи та фотографії, що підтверджували факт наявності хвороби (висновки лікарів, чеки про оплату за медикаменти, фотографії дитини та матері, копія паспорту матері та інше).

Подібний випадок було також виявлено на території Донецької області. Працівники Донецького управління кіберполіції спільно з детективами поліції Донеччини та прокуратурою Донецької області, викрили двох чоловіків – 31-річного мешканця м. Слов’янська та його 28-річного спільника, який наразі перебуває в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території.

Зловмисники незаконно заволоділи паролем від електронного банківського кабінету батька онкохворої дитини. Гроші чоловік збирав на лікування сина, оприлюднюючи розрахунковий рахунок для матеріальної допомоги на різних медійних ресурсах.

Маючи пароль, зловмисники замінили номер телефону власника картки на підконтрольний і, таким чином, отримали доступ до чужого банківського рахунку. Маючи доступ, шахраї перевели гроші на 9 інших підконтрольних рахунків. Загалом, їм вдалося перерахувати 945 тисяч гривень, які призначалися на лікування важкохворої дитини.

В обох випадках поліцейські розпочали кримінальні провадження за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. 26-річного мешканця Дніпропетровщини та 31-річного мешканця Донеччини затримано в порядку ст. 208 КК України. Їм оголошено про підозру.