Шахрайство: UPGRADE. У вашої сім-картки новий користувач

«Ви виграли автомобіль», «Врятуйте родича від в’язниці» та «На вас порча» — все менше людей «клюють» на такі спроби шахраїв виманити чужі заощадження. І зловмисники модернізують своє «ремесло». Поліція Донецької області підготувала серію матеріалів, присвячених новим шахрайським схемам, коли залишитися без усього накопиченого можна, натиснувши лише одну кнопку або повідомивши незнайомцю, на перший погляд, незначні цифри. До вашої уваги схема №1 – дублікат сім-карти, прив’язаної до банківського рахунку.

Один із найбільш кричущих та цинічних випадків такого шахрайства стався у Запоріжжі. Матір важко хворого хлопчика, яка приїхала із зони проведення антитерористичної операції, збирала кошти на його лікування. Одного дня жінка помітила, що в неї вже кілька годин відсутній мобільний зв’язок. Вона зателефонувала на свій номер та почула, що її карта таки активна. Наступного дня, після походу до банку, з’ясувалося, що всі кошти, які вдалося назбирати, аби врятувати сина, — а це кілька десятків тисяч гривень – зникли.

Поліцейські з’ясували, що вкрадені гроші були зняті у Маріуполі. У комплексі слідчо-оперативних заходів оперативники поліції Донеччини встановили й жінку, яка була причетна до злочину. Проте вона виявилася лише посередником. А організатор злочинної схеми – відбуває покарання на території тимчасово окупованої Горлівки.

Свої дії зловмисники добре продумали. Всі необхідні дані банківської карти шахраї знали з оголошення про допомогу. А напередодні потерпілій зателефонував невідомий, який, представившись журналістом, нібито для матеріла уточнив деталі про сбір коштів. Окрім того, бідолашна матір згадала, що сама назвала невідомому останні три цифри на зворотному боці.

Далі – справа техніки. Зловмисники зв’язалися з її банком, після певних операцій зробили дублікат сім-карти. І зняли гроші без банківської карти.

Поліцейські попереджають, найчастіше жертвами саме такого виду шахрайства стають люди, які самі потребують допомоги, чи громадяни, які намагаються щось продати через оголошення в інтернеті.

У таких випадках правоохоронці радять використовувати такі тарифні плани, які передбачають укладання контракту між компанією та абонентом. Аби всі операції по зміні сім-карти проводити особисто у відділенні компанії при пред’явленні паспорту.

Нагадаємо, всього з початку року поліцейськими Донеччини зареєстровано 1080 фактів шахрайства. Якщо розглядати за видами, то найчастіше люди втрачали гроші, здійснюючи купівлю або продаж товарів в інтернеті, та стаючи жертвами «банківських» шахраїв.

Як захиститися від шахраїв

- Не викладайте у відкритому доступі свої персональні дані

- Ні в якому разі не повідомляйте конфіденційну інформацію (номер картки цілком, ПІН-код, код безпеки CVV) та зміст СМС- повідомлень (у тому числі з одноразовими паролями) від банка стороннім людям

- Не проводьте ніяких маніпуляцій з фінансами по телефону

- Не прив’язуйте фінансовий номер до сторінок в соцмережах

- Негайно заблокуйте вашу картку у разі будь-яких сумнівів

- Використовуйте тарифні плани, при яких між мобільним оператором та клієнтом укладається контракт, тоді усі операції по зміні сім-картки будуть проводитися особисто у відділенні компанії при пред’явленні паспорту.