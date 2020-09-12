Схеми перекриття проспекту Миру та роботи громадського транспорту на 26 вересня

У зв’язку з проведенням заходів до Дня міста 26 вересня, буде посилено роботу громадського транспорту для забезпечення максимального перевезення пасажирів. Міський громадський транспорт буде працювати за подовженим графіком, до закінчення усієї програми заходів та розвезення усіх пасажирів. Організовано спеціальні автобусні маршрути №12т та №3.

Основні зупинки для посадки в громадський транспорт біля місць проведення урочистих заходів: «Пл. Свободи», «Вул. Леваневського», «Драмтеатр», «Центральний ринок» (Схема №3).

У зв’язку з підготовкою та проведенням заходів 26 вересня, буде тимчасово обмежено та закрито рух транспорту по пр. Миру за двома схемами.

СХЕМА №1

26 вересня з 16:00 до 18:00

На період підготовки та проведення параду закрито рух транспорту по пр. Миру від перехрестя з пр. Металургів до перехрестя з пр. Будівельників.

Рух пасажирського транспорту буде організовано наступним чином:

Тролейбусні маршрути:

№15,№17 за зміненою схемою – пр. Будівельників – Тролейбусне депо №4 – пр. Нахімова – вул. Університетська та вул. Соборна (у зворотному напрямку) –– далі згідно схем руху.

№ 7 за зміненою схемою — ЖМР «Західний» — пр. Будівельників – Тролейбусне депо №4 – пр. Нахімова – ДЮІ – пр. Луніна – бульв. Приморський – пр. Металургів – вул. Університетська та вул. Соборна (у зворотному напрямку) – пр. Миру – пл. Визволення, у зворотному напрямку за такою ж схемою.

№1, 2, 8, 10, 13 — своїми напрямками.

№3, 5, 11,12 — призупинені.

Автобусні маршрути:

№ 10, 12А, 15А, 16А об’їзним напрямком: пр. Миру – пр. Будівельників – вул. Бахчиванджи – пр. Нахімова – вул. Університетська пр. Металургів – далі згідно своїх схем руху, у зворотному напрямку за такою ж схемою.

№2 об’їзним напрямком:

* В прямому напрямку: пр. Миру – пр. Будівельників – вул. Бахчиванджи – пр. Нахімова – вул. Університетська – пр. – Миру – пл. Визволення.

* В зворотному напрямку: пл. Визволення – пр. Миру – вул. Куїнджі– вул. Митрополитська – пр. Металургів – Центральний ринок – вул. Університетська – пр. Нахімова – вул. Бахчиванджи – пр. Будівельників – пр. Миру.

Організовано маршрут №12т «ТРЦ «ПортСити» – Кальміуський ринок»

(замість тролейбусного маршруту №12) напрямком: ТРЦ «ПортСити» – вул. Купріна – пр. Миру – пр. Будівельників – вул. Бахчиванджи – пр. Нахімова – вул. Університетська – пр. Металургів – пр. Нікопольський – Кальміуський ринок. (за схемою тролейбусного маршруту №12), у зворотному напрямку за такою ж схемою руху.

Організовано маршрут №3 «Центральний ринок – Залізничний вокзал»

* В прямому напрямку: Центральний ринок – пр. Металургів – вул. Університетська – пр. Миру – вул. А. Куїнджі – вул. Семенишина – вул. Вокзальна – Залізничний вокзал.

* В зворотному напрямку: Залізничний вокзал – вул. Вокзальна – вул. Семенишина – вул. А. Куїнджі – пр. Миру – вул. А. Куїнджі – вул. Митрополитська – пр. Металургів – Центральний ринок.

№18А,18п, об’їзним напрямком: просп. Нахімова – вул. Університетська – пр. Металургів – далі згідно своїх схем руху, у зворотному напрямку за такою ж схемою.

№28А об’їзним напрямком:

* В прямому напрямку: пр. Нахімова – вул. Університетська – пр. Миру – далі згідно своєї схеми руху.

* В зворотному напрямку: пр. Миру — вул. Соборна – пр. Металургів – вул. Університетська – пр. Нахімова – далі згідно своєї схеми руху.

№8А — своїм напрямком.

Маршрутні таксі:

№24т. 145, 146 об’їзним напрямком: пр. Будівельників – вул. Італійська – пр. Нахімова – вул. Університетська – пр. Металургів далі згідно своїх схем руху, у зворотному напрямку за такою ж схемою.

№150 об’їзним напрямком: пр. Будівельників – вул. Італійська – пр. Нахімова – вул. Університетська та вул. Соборна (у зворотному напрямку) – далі згідно своєї схеми руху.

№114, 114А, об’їзним напрямком: пр. Будівельників – вул. Італійська – пр. Нахімова – вул. Університетська – пр. Металургів далі згідно своєї схеми руху.

СХЕМА №2

26 вересня з 18:00 до 24:00

На час проведення заходу на пл. Свободи закрито рух транспорту по пр. Миру від перехрестя з вул. Леваневського до перехрестя з пр. Будівельників.

Тролейбусні маршрути:

№15,№17 за зміненою схемою – пр. Будівельників – Тролейбусне депо №4 – пр. Нахімова – вул. Університетська та вул. Соборна (у зворотному напрямку) –– далі згідно схем руху.

№ 7 за зміненою схемою — ЖМР «Західний» — пр. Будівельників – Тролейбусне депо №4 – пр. Нахімова – ДЮІ – пр. Луніна – бульв. Приморський – пр. Металургів – вул. Університетська та вул. Соборна (у зворотному напрямку) – пр. Миру – пл. Визволення, у зворотному напрямку за такою ж схемою.

№1, 2, 8, 10, 13 — своїми напрямками

№3, 5, 11,12 — призупинені.

Автобусні маршрути:

№ 12А, 16А об’їзним напрямком: пр. Будівельників – вул. Митрополитська – вул. Леваневського – пр. Миру – далі згідно своїх схем руху, у зворотному напрямку за такою ж схемою.

№ 2, 10, 15А об’їзним напрямком: пр. Миру – пр. Будівельників – вул. Митрополитська – вул. Леваневського – пр. Миру – далі згідно своєї схеми руху, зворотному напрямку за такою ж схемою.

Організовано маршрут №12т «ТРЦ «ПортСити» – Кальміуський ринок»

(замість тролейбусного маршруту №12) напрямком: ТРЦ «ПортСити» – вул. Купріна – пр. Миру – пр. Будівельників – вул. Бахчиванджи – пр. Нахімова – вул. Університетська – пр. Металургів – пр. Нікопольський – Кальміуський ринок. (за схемою тролейбусного маршруту №12), у зворотному напрямку за такою ж схемою руху.

Організовано маршрут №3 «Центральний ринок – Залізничний вокзал»

* В прямому напрямку: Центральний ринок – пр. Металургів – вул. Університетська – пр. Миру – вул. А. Куїнджі – вул. Семенишина – вул. Вокзальна – Залізничний вокзал.

* В зворотному напрямку: Залізничний вокзал – вул. Вокзальна – вул. Семенишина – вул. А. Куїнджі – пр. Миру – вул. А. Куїнджі – вул. Митрополитська – пр. Металургів – Центральний ринок.

№18А,18п, об’їзним напрямком: пр. Нахімова – вул. Університетська – пр. Металургів – далі згідно своїх схем руху, у зворотному напрямку за такою ж схемою.

№28А об’їзним напрямком:

* В прямому напрямку: пр. Нахімова – вул. Університетська – пр. Миру – далі згідно своєї схеми руху.

* В зворотному напрямку: пр. Миру — вул. Соборна – пр .Металургів – вул. Університетська – пр. Нахімова – далі згідно своєї схеми руху.

№8А — своїм напрямком.

Маршрутні таксі:

№114, 114А, об’їзним напрямком:

* У прямому напрямку: пр. Будівельників – вул. Італійська – пр. Нахімова – пер. Нахімова – пр. Миру – пр. Металургів далі згідно своєї схеми руху.

* У зворотному напрямку: пр. Металургів – вул. Університетська – пр. Нахімова – вул. Італійська – пр. Будівельників далі згідно своєї схеми руху.

№24т об’їзним напрямком: пр. Миру – пр. Будівельників – вул. Митрополитська – вул. Леваневського – пр. Миру – далі згідно своєї схеми руху, зворотному напрямку за такою ж схемою.

№145, 146, 150 об’їзним напрямком: пр. Миру – пр. Будівельників – вул. Митрополитська – вул. Леваневського – пр. Миру – далі згідно своєї схеми руху, зворотному напрямку за такою ж схемою.

З більш детальнішим розкладом руху та фактичним рухом на маршруті є можливість ознайомитись на сайті martrans.gov.ua.