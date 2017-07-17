Щасливі, вражені, натхненні. Діти повернулися з Угорщини

Їхні батьки несуть службу у надважких умовах та щодня ризикують життям, а самі хлопці та дівчата бачать тата чи маму лише на свята. Сьогодні потяг «Львів-Маріуполь» доправив 10 дітей правоохоронців з родин пільгових категорій додому. Тиждень вони провели закордоном в рамках проекту «Схід і Захід – разом» та за підтримки дипломатів Угорщини.

6.30 ранку, маріупольський перон. На першу колію ось-ось прибуде потяг, в його очікуванні завмерла група дорослих. Це поліцейські зранку перед черговим заступанням на службу приїхали зустріти своїх доньок та синів. Понад тиждень вони не бачили один одного, лише спілкувалися скапом.

За кілька хвилин з’явились довгоочікувані усміхнені дитячі обличчя. І відразу обійми та розпитування. Тата хапаються за валізи, мами — за дітей.

Подорож підлітків розпочалася зі Львова та Ужгорода, проте познайомилися вони з містами лише на зворотньому шляху. Через день після відправлення з Маріуполя на мандрівників чекала сонячна Угорщина та дитячий табір, що на березі озера Веленце.

Безліч екскурсій, історичних пам’яток, музеїв – крок за кроком діти вивчали історію іншої держави, побут та звичаї її мешканців, особливості культури угорців. Проте з виру найяскравіших вражень вони привезли додому спогади про змагання на байдарках озером.

За цей тиждень діти набули не тільки нових знань, а й друзів. Так, 13-річний Кирило Цюцюра з Великої Новосілки зізнається, що спочатку дуже хвилювався, адже серед його сусідів по вагону не було жодного знайомого. Тепер каже – всі настільки потоваришували, що навіть не хотілося додому.

Підтверджує його слова і Анна Рева з Маріуполя. Під час бесіди дівчина міцно тримає в руках вазу – цей подарунок вона планує вручити на знак вдячності людині, завдяки якій ця подорож стала можливою, — заступнику голови Нацполіції України В’ячеславу Аброськіну. «Привезла з Угорщини мир», — каже співрозмовниця на питання, що означає дарунок.

«Від імені всіх батьків я хочу подякувати генералу Аброськіну та супроводжуючій наших діток Мар’їній Світлані. Вражень дуже багато, діти дуже задоволені. Жодних хвилювань не було, адже й організація сама за себе говорить, люди відповідальні – все було на вищому рівні», — відзначає мама одного з мандрівників Данила Новікова Світлана.

За словами заступника голови Нацполіції — начальника поліції Донецької області В’ячеслава Аброськіна, відпочинок дітей — це результат знайомства з Генеральним консулом Угорщини в Ужгороді Йожефом Бугайло та активної підтримки спільного проекту керівником закарпатської поліції Романом Стефанишиним.

- Я познайомився з паном консулом в квітні цього року та розповів йому про три тяжких військових роки, про дітей, які проживають в прифронтових містах Донеччини. Тоді Йожеф Бугайло пообіцяв зробити все можливе та особисто долучитися й розробити програму допомоги нашим дітям Донеччини, — відзначив В’ячеслав Аброськін.

Планується, що незабаром у казкову подорож відправиться нова група дітей.