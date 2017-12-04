1 грудня в рамках Міжнародної акції «16 днів проти насильства» співробітники Центральної міської бібліотеки ім. В.Г. Короленка провели правознавчий репортаж «Щасливий той, хто щасливий у себе вдома».

Акцію «16 днів проти насильства» ініціював в 1991 році Перший всесвітній інститут жіночого лідерства. З тих пір щорічно тисячі громадян і сотні державних і громадських організацій більш ніж 100 країн світу з 25 листопада по 10 грудня активізують свої зусилля заради поліпшення розуміння та обізнаності співвітчизників про всі форми насильства, створення соціального простору, вільного від насильства. Дати акції символічно підкреслюють цей зв’язок: 25 листопада – Міжнародний день проти насильства по відношенню до жінок, 10 грудня – Міжнародний день прав людини.

Бібліотекарі розповіли про насильство в сім’ї, насильство проти жінок та про те, як йому протидіяти … У 2017 році Національна поліція України зареєструвала майже 60 тис. заяв щодо домашнього насильства. Щорічно в Україні від домашнього насильства гине близько 600 жінок. Особливо актуальна ця тема для молоді. Молодь, що прийшла в бібліотеку, отримала для себе багато корисної інформації.