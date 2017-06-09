Школьник из-за сломанного планшета 24 часа не был дома

Ребенок поссорился с мамой и решил, что техника дороже его. Убежище он нашел в «добром самаритянине» среди товарищей. Сотрудники заведения связались с полицией, которая поддерживает с приютом дружеские отношения, и теперь парень находится с матерью.

Парень сбежал вчера в 12 часов. Сначала мама ждала его возвращения, затем попыталась самостоятельно разыскать сына, пока не поняла, что время потрачено зря. В 18.00 женщина обратилась за помощью в Приморское отделение полиции. На поиски несовершеннолетнего был поднят весь личный состав отделения, сотрудники ювенальной превенции приступили к установлению его дружеских связей, проверке мест возможного его нахождения.

Поиски продолжались всю ночь. Сегодня утром в полицию позвонили сотрудники приюта, расположенного в Кальмиусском районе Мариуполя. Бывший воспитанник пришел в родное заведение, потому что соскучился по товарищам и педагогам. Ни на минуту парень не задумался о том, что мать не находит себе места от переживаний, а десятки полицейских занимаются его розыском.

Сейчас он вместе с семьей, с ними проведена профилактическая беседа. Решается вопрос о привлечении матери к административной ответственности по ст.184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.