Школьники поздравили военнослужащих с Днем Нацгвардии

Ученики школы №65 в сопровождении полицейских пришли в местную воинскую часть, чтобы поблагодарить тех, кто днем ​​и ночью, в лютый холод и жару круглосуточно защищает покой и безопасность мирных жителей. Однако запланированное поздравление благодаря усилиям защитников превратилось для гостей интересный досуг с техникой, животными и полученными новыми знаниями.

Плац, на котором обычно выстраиваются военнослужащие и откуда раздаются команды руководства, заполонил детский смех — к хозяевам приехали старшеклассники учебного заведения Центрального района, руководитель местной полиции Николай Побойный и сотрудники сектора ювенальной превенции, чтобы поздравить защитников Мариуполя с Днем Нацгвардии Украины, который будет отмечаться уже в это воскресенье. По традиции подростки принесли с собой каравай и деревце, как символ обновленной, мирной, процветающей Украины.

Бойцы, в свою очередь, провели школьникам экскурсию по военной части, познакомили с автопарком, вооружением и служебными четвероногими помощниками. Кроме того, для собравшихся хозяева устроили настоящий мастер-класс по химзащите и тактической медицине. Однако настоящим подарком для учеников стали тест-драйв на БТР и участие в отработке команд с собаками, которые обычно привлекаются к выполнению настоящих боевых задач и патрулированию города.

В конце встречи хозяева и гости, как команды-противники продемонстрировали мастерство игры в футбол. Матч оказался динамичным и напряженным, а победу одержали военнослужащие.