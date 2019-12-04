Школьники презентовали новаторский лингво-социокультурный проект

На базе культурно-туристического центра «Вежа» состоялась презентация новаторского лингво-социокультурного проекта «Vezha-the cradle of Creative Space». Его цель - познакомить мариупольцев с историей и традициями города, а также популяризировать изучение иностранных языков. В проекте приняли участие около 50 учащихся десятых классов. Презентация прошла на английском и новогреческом языках.

Кроме английского языка, многие школьники изучают факультативно новогреческий. На один день они примерили на себя роль экскурсоводов. Переодевшись в костюмы древнегреческих богов, они рассказали гостям «Вежи» мистические легенды и интересные факты из жизни нашего края.

После участники встречи прошли тематический квест. Вместе с детективным героем Шерлоком Холмсом они искали шляпу и очки архитектора Нильсена. Специально для этого учащиеся технического лицея подготовили программу для виртуальных очков, а также QR-коды, с помощью которых можно отправиться в виртуальное путешествие по Мариуполю. Параллельно прошли выставка картин, театральные постановки «Ромео и Джульетта» и «Похищение Персефоны».

«Такое мероприятие проходит в Мариуполе впервые. Таким образом, мы хотим привлечь молодежь к истории родного города. Это помогает развивать навыки работы в команде, ораторское мастерство и креативное мышление. Также для участников проекта знание иностранных языков приобретает более приоритетное значение», — отметила преподаватель английского языка Мариупольского технического лицея Ольга Куриленко.

Авторы проекта: преподаватели и учащиеся школы №47, технического лицея и гимназии-школы №27. Мероприятие реализовано при поддержке департамента образования, драматического театра, федерации греческих общин Украины и культурно-туристического центра «Вежа».​

Источник