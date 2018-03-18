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Школяр побоявся показати матері поломаний планшет, тому вирішив піти з дому

Опубликовано 20 Мар 2018

детишколШколяр побоявся показати матері поломаний планшет, тому вирішив уникнути покарання і піти з дому у пошуках пригод. Поліцейські відшукали хлопця на вулиці та привели змерзлу дитину додому.

До Кальміуського відділення поліції звернулась стурбована жінка, яка повідомила, що її син пішов з дому. На пошуки вирушили співробітники ювенальної превенції. Поліцейські перевірили прилеглу територію, компьютерні клуби, залізничий вокзал та автостанції, опитали можливих свідків і друзів дитини.

Вже за декілька годин 11-річний школяр був повернений батькам. З’ясувалось, що хлопець поламав планшет і боявся покарання батьків, тому пішов з дому. Начитавшись книг про пригоди, хлопець зібрав рюкзак з необхідними речами, поклавши туди хліб, свічки, ліхтарик, мотузку та інщі речі для подорожі.

Поліцейські провели профілактичну бесіду з усіма членами родини. Були проінформовані служба по справах дітей та Центр соціальних служб дітей, сім’ї та молоді про цей випадок.

Щодо матері був складений адміністративний протокол за ч.1 ст.184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).

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