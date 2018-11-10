Школяр втік з дому аби налякати бабусю

Посварившись з бабусею, 15-річний хлопець вирішив налякати її та залишив нібито передсмертну записку. Після чого підліток втік з дому. Правоохоронці відшукали юнака протягом 3 годин.

На лінію 102 зателефонувала 64-річна місцева мешканка та повідомила, що з дому втік її 15-річний онук. Крім того, хлопець залишив записку, в якій висловив наміри покінчити життя самогубством.

На пошуки втікача було негайно орієнтовано інспекторів ювенальної превенції Центрального відділу поліції, патрулюючі наряди та співробітників патрульної поліції. Правоохоронці опитали друзів та знайомих хлопця, опрацювали прилеглу територію та можливі місця його перебування.

Вже через 3 години поліцейські відшукали підлітка біля одного з торговельних закладів міста.

Як виявилося, поки бабуся відволіклася своїми справами, школяр зачинив двері своєї кімнати, одягнувся та виліз на вулицю через вікно першого поверху, залишивши лякаючу записку. З його слів, напередодні він посварився з родичкою та таким чином вирішив її налякати. Увесь цей час школяр гуляв містом та їздив у громадському транспорті, намірів покінчити з життям не мав.

Поліцейські провели з хлопцем та його бабусею профілактичну бесіду.

Відносно бабусі було складено адміністративний протокол за ст.184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).