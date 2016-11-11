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Школярі разом з поліцейськими відвідали арт-виставку військових атрибутів

Опубликовано 28 Фев 2019

Выставка военных атрибутов 28.02 (3)Розмальовані українським орнаментом гільзи та тубуси з-під гранатометів, плетені ящики зі зброї, застаріла камуфляжна форма, в якій захисники держави пройшли «пеклом» війни – всього більше 300 експонатів були представлені до уваги відвідувачів унікальної виставки.

За ініціативи керівництва поліції Донеччини та начальника відділу ювенальної превенції обласного главку Катерини Шнейдер учні загальноосвітніх шкіл № 48, 20 та вихованці школи-інтернату №2 відвідали експозицію атрибутів війни, представлену в маріупольському художньому музеї ім. Куїнджі.

Ініціатором проекту «Військово-польовий арт» та куратором виставки є віце-президент Асоціації «Україна-Франція» та сержант поліції полку особливого призначення «Київ» ГУ НП в Києві Павло Ротар.

Ідея перетворити військові артефакти на арт-об’єкти з національною символікою виникла у митця ще у 2014 році, коли чоловік ніс службу в добровольчому батальйоні. На першій виставці у 2015 році були представлені 40 експонатів, над якими працювали 26 майстрів. Сьогодні в «арсеналі» куратора — більше 300 виробів мистецтва.

«Було цікаво накласти прояв українського народного мистецтва на атрибути війни», — говорить ініціатор проекту Павло Ротар.

Ящики з-під набоїв, боєприпаси, гранатомети, бойові прапори, технічні засоби, фотографії бійців з передової та інше військове приладдя було передане з передової. Вже на мирній території більше 200майстрів усіх напрямків народно-прикладного мистецтва України працювали над бойовим арсеналом.

За словами Павла Ротара, за допомогою таких об’єктів він має змогупоказати всьому світу, що діється на Сході країни.

Діти були в захваті від побаченого та не очікували, що військові атрибути можуть перетворитися на витвори мистецтва.

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